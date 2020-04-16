مكتب السيد السيستاني يتوقع رؤية هلال رمضان وموعد عيد الفطر

2020/04/16 | 13:09 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [النجف-اين]توقع مكتب المرجع الديني السيد علي السيستاني، رؤية هلال شهر رمضان المبارك.

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