العمليات المشتركة: خرق الطائرات التركية الأجواء العراقية انتهاك صارخ للسيادة

2020/04/16 | 13:09 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]استنكرت العمليات المشتركة خرق الطائرات التركية الأجواء العراقية، فيما عدّته انتهاكاً صارخاً للسيادة.

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