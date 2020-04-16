اقتصادي يتحدث لـ”العهد نيوز” عن سلبيات المفاوض العراقي في اتفاقية اوبك ويؤكد: واردات نفط أيار تكفي لنصف الرواتب!

2020/04/16 | 13:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضح الخبير الاقتصادي نبيل جعفر، بان الاتفاق الاخير الذي وافق عليه العراق ضمن منظمة اوبك نص على تخفيض 23% من انتاج النفط العراقي لمدة شهرين الخامس والسادس هذه النسبة ما يعني ان ثلث العائادات النفطية العراقية سيصيبها الضرر.وقال جعفر في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الخميس، ان “ذهاب ثلث العائدات النفطية العراقية هو ما معناه […]

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