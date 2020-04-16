القبض على 47 مخالفاً لحظر التجوال في بغداد

2020/04/16 | 13:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية نجدة بغداد، اليوم الخميس، إلقاء القبض على 47 مخالفاً لحظر التجوال خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت المديرية في بيان مقتضب تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إنه تم “إلقاء القبض على 47 شخصاً مخالفاً لحظر التجوال في مناطق متفرقة من العاصمة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

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