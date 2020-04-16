وزير الثقافة: نعمل على إدراج 12 موقعاً على لائحة التراث العالمي

2020/04/16 | 13:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني، اليوم الخميس، عن إعداد قائمة تضم 12 موقعاً تراثياً وطبيعياً لإدراجها على لائحة التراث العالمي.

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