بعد انخفاض الاصابات بكورونا في العراق.. عضو بالصحة العالمية يحذر من ’’الاطمئنان والتراخي’’

2020/04/16 | 13:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

حذر عضو منظمة الصحة العالمية في العراق، عدنان نوار، الخميس (16 نيسان 2020)، من التراخي والاطمئنان ...





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