رئيس كتلة الفتح النيابية يعلن تشكيل لجنة داعمة للكاظمي

2020/04/16 | 13:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس كتلة الفتح النيابية محمد الغبان عن تشكيل فريق استشاري يمثل الكتل السياسية لتقديم المساعدة والمشورة للمكلف في دراسة أسماء الكابينة الوزارية و...

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