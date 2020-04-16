في العراق.. الإساءة الأسرية تتفشى ومنظمات دولية تفصّل الجرائم

2020/04/16 | 13:13 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل العراق تزايداً في وتيرة التوتر بين بين أفراد الأسرة نتيجة للحجر المنزلي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد - صورة ارشيفية

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