الشمري : أولويات حكومة الكاظمي المقبلة تحقيق مطالب المتظاهرين

2020/04/16 | 13:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقع النائب عن تحالف سائرون، سلام الشمري، اولويات للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي بعد تمريرها في البرلمان فيما اشار الى ان امامها تحديان.

وقال الشمري إن الحكومة الجديدة اذا مررت داخل مجلس النواب، ستكون من اولى مهامها تطبيق ما طالب به المتظاهرون في ساحات الاحتجاج.

وأضاف أن تلك الاولويات تتعلق بمكافحة الفساد، واكمال قانون الانتخابات، وتحديد موعد لاجراء الانتخابات المبكرة، مؤكدا أن هذه المطالب شدد عليها المحتجون والمرجعية الدينية وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر.

وبين الشمري أن الحكومة الجديدة ايضا مطالبة بوضع رؤية إستراتيجية لتجاوز تحديين وهما أزمة كورونا، وكذلك مخاطر استمرار انخفاض اسعار النفط.

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