حزب الله يُكثّف حملته للسّيطرة على النّظام المالي في لبنان

2020/04/16 | 13:16 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف أربعة ممولين عرب كبار، أن #حزب_الله يُكثّف حملةً لتعيين موالين له في قلب النظام المصرفي اللبناني، في الوقت الذي تسعى فيه #الولايات_المتحدة إلى تعطيل الشبكات المالية للجماعة المسلحة المدعومة من #إيران.فنتيجة المعركة السياسية،…

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