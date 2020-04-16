2020/04/16 | 13:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد يبدو أن الخطوط الجوية العراقية ووزارة النقل، تحاول تعويض خساراتها الناجمة عن إيقاف الرحلات الجوية وتقنينها بسبب أزمة وباء كورونا، وذلك من خلال “استغلال” الرحلات الاستثنائية التي سمحت بها الجهات المعنية داخل العراق بالتنسيق مع دول أخرى تتواجد فيها الجاليات العراقية العالقة.شركة الخطوط الجوية العراقية هي الشركة الرسمية و الناقل الرئيسي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل تحاول “تعويض” خسائر الأزمة باستغلال الرحلات الاستثنائية: رفع سعر التذكرة إلى 3 أضعاف امام العراقيين العالقين!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل تحاول “تعويض” خسائر الأزمة باستغلال الرحلات الاستثنائية: رفع سعر التذكرة إلى 3 أضعاف امام العراقيين العالقين!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).