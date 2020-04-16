قيادة العمليات المشتركة تصدر بيانًا حول القصف التركي: مستعدون للتعاون

2020/04/16 | 13:25 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت العمليات المشتركة القصف التركي "تصرف استفزازي" (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

استنكرت قيادة العمليات المشتركة، اختراق الأجواء العراقية من قبل الطائرات التركية، وفيما اعتبرته "تصرف استفزازي" لا ينسجم مع التزامات حسن الجوار، أعربت عن استعداد العراق للتعاون.

قالت قيادة العمليات المشتركة في بيان، تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "نستنكر اختراق الأجواء العراقية من قبل الطائرات التركية الذي حصل صباح أمس الأربعاء 15 نيسان/أبريل 2020 واستهدف مخيم للاجئين قرب مخمور".

أضافت أن "هذا التصرف الاستفزازي لا ينسجم مع التزامات حسن الجوار وفق الاتفاقيات الدولية ويعد انتهاكًا صارخًا للسيادة العراقية"، داعية إلى "إيقاف هذه الانتهاكات احترامًا والتزامًا بالمصالح المشتركة بين البلدين، وندعو إلى عدم تكرارها".

أوضح البيان أن "العراق على أتم الاستعداد للتعاون بين البلدين وضبط الأوضاع الأمنية على الحدود المشتركة".

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