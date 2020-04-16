الغبان: اختيار ابو فدك خليفة للمهندس جاء بأمر رئيس الهيئة

2020/04/16 | 13:25 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG – كشف رئيس كتلة الفتح النيابية محمد سالم الغبان، اليوم الخميس، عن اصدار رئيس هيئة الحشد الشعبي أمرا باختيار عبد العزيز المحمداوي “أبو فدك” خليفة لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس، مؤكدا أنه يمارس مهامه حاليا.وقال الغبان في حوار مع وكالة الانباء العراقية الرسمية “واع”، واطلع عليه موقع /SNG/، ان ...

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