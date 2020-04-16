نائب يطالب اللجنة العليا للصحة بتسهيل عملية تسليم محصولي الحنطة والشعير

2020/04/16 | 13:25 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- طالب رئيس لجنة الزراعة النيابية، منصور البعيجي، اليوم الخميس، من اللجنة العليا للصحة والسلامة بالايعاز بتسهيل عملية نقل المحاصيل الزراعية من الحنطة والشعير الى الدولة.وقال البعيجي في بيان، تلقت /SNG/،نسخة منه، انه “يطالب النائب اللجنة العليا للصحة والسلامة بالايعاز الى القوات الامنية والسيطرات بتسهيل عملية نقل المحاصيل الزراعية من الحنطة والشعير الى الدولة ...

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