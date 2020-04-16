2020/04/16 | 13:25 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النرويج تستخدم بيانات الهواتف الذكية لتتبع كورونا من تحركات المستخدمين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/16 | 13:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النرويج تستخدم بيانات الهواتف الذكية لتتبع كورونا من تحركات المستخدمين) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النرويج تستخدم بيانات الهواتف الذكية لتتبع كورونا من تحركات المستخدمين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).