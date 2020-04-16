زيدان غاضب من لاعبي مدريد

2020/04/16 | 13:25 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، أن عددًا من لاعبي ريال مدريد أثاروا غضب الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الميرنغي.

وكان زيدان أجرى اتصالًا بالفيديو مع لاعبي الميرنغي مطلع الشهر الجاري، وتطرقت المكالمة إلى حديث شخصي دون مناقشة الأمور الفنية.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن زيدان كان غاضبًا للغاية بعدما علم أن بعض اللاعبين سربوا تفاصيل هذا الاتصال.

وكانت مكالمة زيدان مع اللاعبين عقب بدء الحجر الصحي لكل عناصر ريال مدريد لمدة 3 أسابيع.

يذكر أن كل بطولات الأندية والمنتخبات في أوروبا متوقفة حاليًا، بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

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