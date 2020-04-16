مقترح الاتحاد الإسباني في حال الغاء الليغا

2020/04/16 | 13:25 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قدم الاتحاد الإسباني لكرة القدم اقتراحًا في حالة عدم استكمال مباريات الليغا في الموسم الحالي، بسبب فيروس كورونا.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن الاتحاد يقترح اعتماد الترتيب الحالي للبطولة، لتأهل الفرق إلى دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

وإذا تم تنفيذ هذا القرار فإن فرق ريال مدريد وبرشلونة وإشبيلية وريال سوسيداد ستشارك في دوري أبطال أوروبا.

أما فرق أتلتيكو مدريد وخيتافي وفالنسيا ستتأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي.

يذكر أن هذا الاقتراح لم يحسم مصير منح لقب الليغا لمتصدر جدول الترتيب حاليًا.

ويتواجد برشلونة في المركز الأول بـ58 نقطة، ويليه ريال مدريد ثانيًا بـ56 نقطة عند صدور قرار بإيقاف الليجا عقب خوض 27 جولة.

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