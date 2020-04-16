القبض على 6 مطلوبين بقضايا جنائية مختلفة في بغداد

2020/04/16 | 13:26 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن القاء القبض على ستة مطلوبين بقضايا جنائية مختلفة في منطق متفرقة من العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "تنفيذا لتوجيهات مدير مكافحة اجرام بغداد حول نشر المفارز وتفعيل مصادر المعلومات لغرض رصد الجريمة ومرتكبيها والقبض عليهم، قامت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد بالقاء القبض على متهم لمحاولته سرقة عجلة نوع سايبا اصفر اللون تم توقيفه وفق احكام المادة ٤٤٦ ق.ع".

وأضافت انه "القت مفارز مكتب مكافحة اجرام البياع القبض على متهم لقيامه بسرقة احدى الدور السكنية مبلغ (500 دولار امريكي مع مصوغات ذهبية) تم توقيفه وفق المادة ٤٤٢ ق.ع".

وتابعت الوزارة انه "تمكنت مفارز مكتب مكافحة اجرام الكرامة من القاء القبض على متهم ضبط بحوزته كيس يحتوي مادة الكرستال المخدرة مع عدة تعاطي تم توقيف المتهم وفق المادة ٢٨ مخدرات".

ووبينت انه "القت مفارز مكتب مكافحة اجرام الدورة القبض على متهم لقيامه بتزوير صك بمبلغ (2 مليون و600 الف دينار عراقي) تم توقيفه وفق المادة ٢٩٨/٢٩٢ ق.ع".

ووأكدت انه "قامت مفارز مكتب مكافحة اجرام الصالحية بدورها بالقاء القبض على متهمين اثنين لقيامهم بتزييف عملة اجنبية فئة مئة دولار امريكي وتم توقيفهما وفق احكام المادة ٥٢ من قانون البنك المركزي العراقي".

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