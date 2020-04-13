مصاب بكورونا فر من الإسعاف.. والشرطة ضبطته بعد مطاردة مثيرة

2020/04/16 | 13:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فر رجل مصاب بفيروس كورونا المستجد من سيارة إسعاف، أثناء نقله إلى أحد المستشفيات في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، الأمر الذي استدعى تدخل الشرطة لتتبعه والقبض عليه.

ووقع الحادث ليل السبت في حي كونستيتسيون في بوينس آيرس، ووسط إجراءات صارمة للعزل الصحي تشهده المدينة، وتناقلته وسائل إعلام محلية فيما نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقفز الرجل من سيارة الإسعاف بمجرد أن توقفت أمام مدخل المستشفى، وعلى الفور أبلغت إدارة المستشفى الشرطة بما جرى، وبدأت عملية مطاردة لضبطه.

وتمكنت الشرطة من تحديد موقع الرجل من خلال كاميرات المراقبة المنتشرة في شوارع العاصمة الأرجنتينية، بينما كان يمشي في شارع خال تماما من المارة وهو يكتب على هاتفه المحمول.

وظهر الرجل في الفيديو وهو يحاول إجراء مكالمة هاتفية، بينما كان يقف بالقرب من سيارة، وفي وقت لاحق اقترب منه رجال الشرطة وأمروه بتسليم نفسه، وبالفعل انصاع لهم.

ونقلت سيارة إسعاف الرجل إلى المستشفى وسط إجراءات طبية وأمنية، علما أنه يواجه الرجل اتهامات بانتهاك قانون الحجر الصحي في الأرجنتين.

وكان الرجل قد أبلغ السلطات الصحية عن ارتفاع درجة حرارته، وعلامات أخرى مرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا، إلا أنه قرر الهرب من الطواقم الطبية التي كانت تحاوله إسعافه.

واعتقلت السلطات الأرجنتينية أكثر من 40 ألف شخص من المخالفين، منذ أعلنت الحكومة إجراءات التزام المنازل في 20 مارس الماضي.

ولا يُسمح للسكان بمغادرة منازلهم إلا للذهاب إلى المتاجر للتبضع أو الصيدليات أو المستشفيات.

Tenía síntomas compatibles con coronavirus.Una ambulancia lo llevó al Hospital Muñiz.Se escapó de los médicos.Terminó detenido.Buenos Aires, Argentina.



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— Agustín Ceruse (@agusceru) April 13, 2020

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