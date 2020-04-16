شرطة ذي قار تحبط محاولة تهريب مشتقات نفطية جنوب المدينة

2020/04/16 | 13:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة النفط في الناصرية، اليوم الخميس، عن إحباط تهريب مشتقات نفطية جنوب المدينة.وقالت في بيان تلقته وكالة صدى، ان “قوة من شرطة النفط احبطت عملية لتهريب المشتقات النفطية ضمن قاطع حقل صبه النفطي”.واضاف، انه “تم ضبط عجلة نوع فالفو محملة ب ١٦ خزان سعة الواحد ١٠٠٠ لتر، محمل بمنتوج مادة

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