رقم قياسي جديد بعدد وفيات كورونا في أمريكا مع توقعات لموجة جديدة من انتشاره

2020/04/16 | 13:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت أحدث إحصائية لجامعة جون هوبكنز الأميركية، عن ارتفاع قياسي بأعداد ضحايا وباء كورونا في الولايات المتحدة.

وأشارت الجامعة التي تعتبر أرقامها مرجعا في إحصاء الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، أشارت إلى تسجيل رقم قياسي جديد لعدد الوفيات لليوم الثاني على التوالي، بوفاة الفين وثلاثمائة وواحد وسبعين شخصا في عموم الولايات الاميركية، بزيادة بلغت سبع حالات عن اليوم السابق، ليرتفع بذلك مجمل عدد الوفيات إلى ثلاثين الفا وثمانمئة شخص.

وفي سياق متصل دعا مدير مركز مواجهة الوباء روبرت ريدفيلد، الأميركيين إلى الاستعداد لمواجهة موجة جديدة من الوباء خلال فصل الشتاء القادم، مشددا على ضرورة توفير قدرات اكبر في مجال إجراء الفحوص على الفيروس للتوصل إلى اكتشاف المصابين وعزلهم ومعالجتهم بشكل أسرع.

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