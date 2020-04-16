الغانمي يطالب الكاظمي بتنفيذ قرار البرلمان المتعلق بإخراج القوات الاميركية

2020/04/16 | 13:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب عضو لجنة الامن والدفاع النيابية علي الغانمي، رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بتنفيذ قرار مجلس النواب والقوى السياسية القاضي بإخراج القوات الأميركية من العراق.

وقال الغانمي في تصريح إن القوى السياسية تطالب بإجراءات صارمة من قبل الكاظمي في التعامل بقضية الوجود الأميركي، وعليه المضي قدما بتنفيذ قرار البرلمان وإخراج القوات الأميركية، مشيرا الى أن هذه القوات لم تستكمل خروج قواتها من العراق وعلى المكلف برئاسة الوزراء عدم اهمال رغبة القوى السياسية.

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