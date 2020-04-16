الداخلية: تشكيل لجنة لحسم ملف احتساب مدة الغبن في الترقية

2020/04/16 | 14:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، اليوم الخميس، بتشكيل لجنة عليا برئاسة الوكيل الإداري والمالي الفريق حليم فرهود لحسم ملف احتساب مدة الغبن في الترقية.

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