عمار الحكيم : لا يمكن تبرير أو قبول تكرار انتهاك سيادة العراق

2020/04/16 | 14:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد زعيم تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، أنه لا يمكن تبرير او قبول تكرار انتهاك سيادة العراق.وقال الحكيم في تغريدة له، تحت اي عنوان او ذريعة، لا يمكن تبرير او قبول تكرار انتهاك سيادة العراق، والا كيف يمكن تفسير … Readmore

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