الخارجية العراقية تستدعي السفير التركي على خلفية استهداف مخيم اللاجئين في مخمور

2020/04/16 | 14:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الخميس (16 نيسان 2020)، استدعاء السفير التركي في بغداد، وتسليمه مذكرة احتجاج، بعد قيام طائرات تركية بقصف مخيم للاجئين في قضاء مخمور بنينوى.





وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزارة الخارجية تدين وبأشد العبارات الممكنة الاعتداء الذي قام به الجانب التركي والذي أسفر عن خسائر في الارواح والممتلكات".وأضاف الصحاف، أن "ووزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، وجّه باستدعاء السفير التركي في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج".

وفي وقت سابق من اليوم، انتقد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، رشاد كلالي، رد الحكومة الاتحادية، وحكومة إقليم كردستان، على الهجوم التركي، الذي استهدف مخيما للاجئين الأتراك، في قضاء مخمور، مساء يوم أمس.

وقال كلالي، في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "القصف الذي طال مخمور استهدف مخيما للاجئين الأتراك، وهؤلاء لا علاقة لهم بحزب العمال الكردستاني، وهم يتواجدون في العراق منذ تسعينات القرن الماضي، وفقا للاتفاقيات الدولية لحماية اللاجئين وهم يعارضون النظام التركي ولكنهم مجموعة من المدنيين".

وأضاف أن "الرد من الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، لم يكن بالمستوى المطلوب، على الرغم من تكرار خرق السيادة من قبل الجانب التركي، ولذلك استغلت أنقرة المواقف الضعيفة لبغداد وأربيل لتكرر قصفها وتستهدف الأبرياء".

وأشار إلى أن "الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، في أيديهم مجموعة خيارات بإمكانها ردع تركيا، ووقف هجماتها التي تستهدف المواطنين وتخرق السيادة منها الخيارات الاقتصادية، وذلك بتقديم شكوى لمجلس الأمن لكنهم لم يلجئوا إلى ذلك".

وتابع أنه "من المعيب التفرج على ما تقوم به تركيا بشكل متكرر، دون أن يكون أدنى موقف لاتخاذ ردة فعل تناسب الاعتداء والعدوان التركي".

وأصدرت قيادة العمليات المشتركة، بياناً بشأن اختراق طائرات تركية الأجواء العراقية يوم أمس الأربعاء.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "نستنكر اختراق الاجواء العراقية من قبل الطائرات التركية الذي حصل صباح أمس الاربعاء 15 نيسان 2020، واستهدف مخيم للاجئين قرب مخمور".

وأضاف البيان، أن "هذا التصرف الاستفزازي لا ينسجم مع التزامات حسن الجوار وفق الاتفاقيات الدولية ويعد انتهاكاً صارخاً للسيادة العراقية".

وتابع البيان: "يجب إيقاف هذه الانتهاكات احترامًا والتزاما بالمصالح المشتركة بين البلدين"، داعياً "الى عدم تكراره، وإن العراق على اتم الاستعداد للتعاون بين البلدين وضبط الاوضاع الامنية على الحدود المشتركة".

يذكر أن يوم أمس الأربعاء، اخترقت طائرات تركية الأجواء العراقية، وقامت بقصف مخيم للاجئين قرب قضاء مخمور في محافظة نينوى.

بغداد اليوم- بغداد

أصدر النائب عن تحالف الفتح، حامد الموسوي، الخميس (16 نيسان 2020)، بياناً بشأن ’’تغريدة’’ دعت إلى تغيير اسم جمهورية العراق.

وقال مكتب الموسوي الاعلامي في البيان الذي تلقته (بغداد اليوم)، إن "بعض صف

بغداد اليوم-بغداد

علق القيادي في تحالف القوى العراقية، صباح الكربولي، الخميس (16 نيسان 2020)، على نية الكتل السنية استبدال بعض الوزارات التي هي من استحقاقها، بوزارات اخرى، في الحكومة المرتقبة لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال الكربولي في

بغداد اليوم-بغداد

كشف النائب عن تيار الحكمة، حسن فدعم، الخميس (16 نيسان 2020)، ان رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، سيشكل وفدا سياسي للتفاوض مع جميع الكتل السياسية.





وقال فدعم في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "الكتل السياسية الشيعية على ا

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