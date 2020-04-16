نائب عن الفتح يصدر بياناً بشأن ’’تغريدة’’ دعت إلى تغيير اسم جمهورية العراق

2020/04/16 | 14:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أصدر النائب عن تحالف الفتح، حامد الموسوي، الخميس (16 نيسان 2020)، بياناً بشأن ’’تغريدة...





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