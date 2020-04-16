الداخلية تشكل لجنة لحسم ملف احتساب مدة الغبن في ترقية ضباط الوزارة

2020/04/16 | 14:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أمر وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، الخميس، بتشكيل لجنة عليا برئاسة الوكيل الإداري والمالي الفريق حليم فرهود لحسم ملف احتساب مدة الغبن في الترقية.





وشدد الوزير في بيان تلتقه (بغداد اليوم)، على "ان تنجز اللجنة اعمالها باسرع وقت ممكن لرفع الغبن الذي اصاب ضباط وزارة الداخلية جراء تأخر ترقياتهم لامر لا دخل لهم به ومن جميع دوائر الوزارة".

ودعا كل من لديه تأخير في موضوع احتساب الغبن من الضباط مراجعة اللجنة المذكورة "، مؤكداً "أن الوزارة لن تسمح بأن يكون هنالك غبن ويجب معالجة هذا الملف وحسمه بشكل شامل".

بغداد اليوم- ديالى

كشف القيادي في الحشد العشائري محمد العبيدي، الخميس (16 نيسان 2020)، عن تطور سلبي جدا على الحدود بين ديالى وصلاح الدين.

وقال العبيدي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "خلايا تنظيم داعش المنتشرة في قرى مهجورة على الحدود ب

بغداد اليوم-بغداد

أصدرت قيادة العمليات المشتركة، الخميس (16 نيسان 2020)، بياناً بشأن اختراق طائرات تركية الأجواء العراقية يوم أمس الأربعاء.





وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "نستنكر اختراق الاجواء العراقية من قبل الطائرات التركية

بغداد اليوم - ذي قار

كشفت مكافحة إجرام ذي قار، الخميس، ملابسات تسليب 42 مليون بجريمة وهمية.

وقال اعلام شرطة ذي قار في بيان، ان "شعبة مكافحة اجرام الناصرية استخبرت من السيطرة المركزية يوم الاثنين الموافق 13 نيسان الجاري

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