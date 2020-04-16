قوة من الحشد تنفذ عملية أمنية في منطقة النفط خانة شرق ديالى

2020/04/16 | 14:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى نفذ اللواء الأول في الحشد الشعبي، اليوم الخميس، عملية تفتيش وتطهير في نفط خانة شرق محافظة ديالى.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “قوة من اللواء الاول في الحشد الشعبي نفذ عملية تفتيش و تطهير لمنطقة النفط خانة (شرق ديالى)”.وأضاف البيان، انه “تم تفتيش اكثر من ٦٠ كم2 […]

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