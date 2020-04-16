وزراء دفاع حلف “الناتو” يبحثون تداعيات كورونا

2020/04/16 | 14:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي الناتو، اجتماعا عبر الفيديو للمرة الأولى، لبحث تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا على مهام حلف شمال الأطلسي العسكرية المشتركة.وأكد ينس ستولتنبرغ أمين عام الناتو الاستعداد القتالي للناتو، رغم تفشي الوباء العالمي، قائلا إن حماية سكان الدول الأعضاء الذين يبلغ عددهم نحو مليار نسمة لا تزال أولويته الرئيسية.وكان وزراء خارجية […]

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