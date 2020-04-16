2020/04/16 | 14:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد قال النائب عن كتلة الحكمة النيابية ،علي البديري ،ان"ازمة كورونا وعدم الاستقرار،تسببا بتخبط في اتخاذ القرارات غير المناسبة ،ومنها اصدار العفو الخاص وانعدام الرقابة .مبينا ان "هناك قرارات تؤخذ دون وجود رقابة عليها وخصوصا في موضوع العفو".واضاف البديري، لـ" كلكامش برس"، ان " قرار العفو الخاص حدد بعض الشرائح وليس الجميع، ويجب ان تكون هناك رقابة لمن يطلق سراحهم".واكد ان مجلس النواب "سيحقق بشان تقارير تحدثت عن تصفية سجناء قبل صدور العفو الخاص ،وايضا بكل القرارات التي اصدرتها الحكومة في هذه الازمة".

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