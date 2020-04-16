2020/04/16 | 14:27 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

حذرت لجنة الصليب الأحمر الدولي، اليوم الخميس، من أن تفشي فيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19) في الشرق الأوسط قد تكون له تداعيات مدمرة وقد تفجر اضطرابات اجتماعية واقتصادية.

قالت اللجنة في بيان، إن "تفشي فيروس كورونا المستجد في الشرق الأوسط يهدد بتدمير حياة ملايين الأشخاص ممن يعانون بالفعل في مناطق الصراعات وقد يفجر اضطرابات اجتماعية واقتصادية"، بحسب "رويترز".

وأضافت أن "حظر التجول وإجراءات العزل المفروضة في إطار تدابير الحفاظ على الصحة العامة لكبح انتشار الفيروس تجعل من الصعب بالفعل على الكثيرين توفير سبل العيش لأسرهم".

واشارت اللجنة محذرة "السلطات في سوريا والعراق واليمن وقطاع غزة ولبنان والأردن من لتداعيات مدمرة محتملة وزلزال اجتماعي واقتصادي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصليب الأحمر: تداعيات كورونا في الشرق الأوسط قد تفجر اضطرابات اجتماعية واقتصادية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصليب الأحمر: تداعيات كورونا في الشرق الأوسط قد تفجر اضطرابات اجتماعية واقتصادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).