اسبانيا تسجل 551 حالة وفاة جديدة بكورونا

2020/04/16 | 14:27 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكدت السلطات الصحية الإسبانية، اليوم الخميس، إن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت 551 حالة جديدة، ووصل إجمال الوفيات إلى 19130 حالة.

وأكدت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تطورات تفشي كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع خلال اليوم الأخير بأكثر من 5.1 ألف حالة، من 177633 إلى 182816 حالة.

وتمثل أرقام اليوم ارتفاعا مقارنة مع معدلات أمس، عندما سجلت في إسبانيا 523 وفاة ناجمة عن العدوى.

وتحتل إسبانيا المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس من حيث عدد الإصابات، والثالثة من حيث عدد الوفيات، بعد الولايات المتحدة وإيطاليا.

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