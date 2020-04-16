انتخاب العراق رئيسا لمحافظي صندوق النقد العربي تجديد الثقة بتجاوز أزمته الاقتصادية

2020/04/16 | 14:28 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمير النصيري

انتخب مجلس محافظي صندوق النقد العربي في دورته الرابعة والأربعين بقراره رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ .محافظ البنك المركزي العراقي الأستاذ علي محسن العلاق رئيسا لمحافظي الصندوق في دورته الجديدة .

ان الإجماع العربي على اختيار العلاق لهذا الموقع الاقتصادي المهم على المستوى العربي والدولي هو تأكيد وتأييد اقتصادي عربي بأن العراق قادر على تجاوز أزمته الاقتصادية الحالية في أحلك الظروف الاقتصادية والوبائية التي تمر بها دول العالم وبشكل خاص الوضع الخاص والمتراكم الذي يعانيه العراق في الظرف الراهن وهو تجديد العزم والامل في تحقيق الصمود الاقتصادي كما حققه العراق من النجاح أثناء الصدمتين الاقتصادية والأمنية في عام ٢٠١٤ وهبوط أسعار النفط بنسبة تجاوزت ٧٠% وكان محور الحل هو لدى البنك المركزي العراقي في حينه من خلال إجراءاته

وآليات عملة اليومي الاستثنائي وفقا لأدوات وتطبيقات السياسة النقدية.

ان تجديد الثقة من قبل البنوك العربية المركزية الأعضاء بالصندوق بالاقتصاد العراقي وبالجهود المبذولة من قبل مؤسساتة الاقتصادية الوطنية وبشكل خاص تقييم الدور الكبير والمتميز للبنك المركزي العراقي خلال الخمسة سنوات الماضيه على مستوى البناء الداخلي والتطور في تطبيقات السياسه النقدية وعلى مستوى بناء علاقات مالية ومصرفية

متينة ورصينة ومتوازنة مع الدول العربية والدول الاجنبية حيث تمكنت مؤسساتة من تحقيق إنجازات واضحة وساهمت في تحقيق الصمود الاقتصادي والذي ساعد قواتنا المسلحة من تحقيق النصر الناجز على الإرهاب.

لذلك من خلال المراجعة والتحليل والتقييم بحيادية وشفافية للوضع الاقتصادي العراقي وبشكل خاص ماتم تحقيقة من قبل الوزارات والمؤسسات الاقتصادية في العراق من وجهة نظر مختصة تم التوصل الى حقائق ودلائل واشارات تؤكد ان البنك المركزي العراقي اثبت انه المؤسسة الاقتصادية الاولى من خلال انجازاته المهمه في دعم الاقتصاد الوطني والسعي لانجاز الاستقرار الاقتصادي وفقا لاستراتيجيته للسنوات المقبلة.

وأبرزها تحقيق الاستقرار في سعر الصرف وتعافي الدينار العراقي لاكثر من سنتين وبسبب حظر التجوال والظروف الراهنة حصل تذبذب وارتفاع طفيف في سعر الصرف ويبذل الآن البنك المركزي جهوده لإعادة المحافظة على الاستقرار خلال الأيام القليلة القادمة وتعزيز سيولة المصارف بضخ واحد تريليون دينار والحد من التضخم والمحافظة على نسبته باقل من (٢%) والحفاظ على احتياطي نقدي يكفي بنسبة ١٦٠%كمتراكم تجميعي وفق احدث معيار لصندوق النقد الدولي مع احتياطي من الذهب ضمن معدل قياسي ممتاز.

يضاف الى ذلك اعتماده معايير وضوابط تنسجم مع متطلبات المعايير الدولية في الامتثال ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

وتفعيل وترسيخ رؤى جديده لتنفيذ مشاريعة الاستراتيجية المصرفية حتى عام ٢٠٢٣ .



وكانت كل هذه الإنجازات هي التي دعت محافظوا البنوك العربية ان ينتخبوا العلاق رئيسا لمجلسهم في الدوره الجديدة وهو تجسيد بأن اقتصاد العراق سيتجاوز الصدمات الجديدة وينهض ويتعافى وان ذلك هو تكريم للشعب العراقي ولموؤسساته الاقتصاديه والمالية والمصرفية.

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