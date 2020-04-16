2020/04/16 | 14:28 - المصدر: الغد برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عاجل... الخارجية تستدعي السفير التركي وتسلمه مذكرة احتجاج) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#عاجل...
الخارجية تستدعي السفير التركي وتسلمه مذكرة احتجاج
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#عاجل...
الخارجية تستدعي السفير التركي وتسلمه مذكرة احتجاج
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عاجل... الخارجية تستدعي السفير التركي وتسلمه مذكرة احتجاج) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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