تحقيق الرصافة: فسخ العقد المخالف للتربية بخصوص التأمين واسترداد جزء من الأموال

2020/04/16 | 14:28 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت محكمة تحقيق مكافحة الفساد المركزية في الرصافة، اليوم الخميس، عن فسخ العقد المخالف لوزارة التربية بخصوص عقد التأمين واسترداد جزء من الأموال.

وقال المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "وبإشراف قاضي محكمة تحقيق مكافحة الفساد المركزية في الرصافة وقعت وزارة التربية عقد فسخ رضائي مع الشركة المعنية بخصوص عقد التامين المخالف للقانون وتسترد جزء من المبلغ الذي استلمته الشركة على ان يتم اعادة بقية المبلغ على شكل دفعات" .

ومن الجدير بالذكر ان المحكمة تجري التحقيق في هذه الجريمة الخاصه بهدر مبلغ ٤١ مليار دينار بموجب عقد تامين مخالف للقانون والتحقيق مستمر لحين اكتماله وإحالة المتهمين على المحكمة المختصة لإجراء محاكمتهم وفق القانون.

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