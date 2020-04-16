وزير العدل يعلن شمول أكثر من ألف نزيل بقانون العفو الخاص

2020/04/16 | 14:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير العدل فاروق الشواني، الخميس، شمول أكثر من ألف نزيل بقانون العفو الخاص.وقال مراسل “العهد نيوز”، إن “الشواني أعلن عن شمول 1007 نزلاء من الأحداث والكبار بقانون العفو الخاص الذي أصدرته الحكومة خلال الأسابيع الماضية”.وبين المراسل، إن “زيارة وزير العدل لم يتم الإعلان عنها أو تبليغ وسائل الإعلام بشكل مسبق”.وزاد أن […]

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