انفجار سيارة مفخخة جنوبي “رأس العين”

2020/04/16 | 14:29 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت قرية #الهراس جنوبي #رأس_العين (سري كانيه)، انفجار سيارة مفخخة، يرجح أنه أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف فصائل #الجيش_الوطني.بينما تضاربت الأنباء حول احتمالية أن يكون هناك جنود أتراك من بين القتلى.وقال…

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