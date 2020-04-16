الكمارك: ضبط حاوية تحتوي على مواد طبية مخالفة لشروط الاستيراد في كمرك ام قصر الشمالي

2020/04/16 | 14:33 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الخميس عن تمكن السلطة الكمركية في مركز كمرك ام قصر الشمالي رصيف ٢٠ بالتعاون مع الجهات الساندة العاملة في المنفذ من ضبط حاوية حجم (٤٠) قدم تحتوي على مواد طبية (مغذي ) منتهي الصلاحية (من الحاويات المتروكة) خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة .وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفة حسب قانون

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