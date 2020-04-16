الديمقراطي: الكتل الكردستانية مستعدة لحل المشاكل النفطية مع الحكومة المركزية

2020/04/16 | 14:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- اربيل كشفت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان صبري، اليوم الخميس، عن أهم الملفات التي سيبحثها وفد إقليم كردستان في العاصمة بغداد.وقالت صبري في حديث لـ”العهد” الفضائية، إن “الكتل الكردستانية مستعدة لحل المشاكل النفطية مع الحكومة المركزية”.وأضافت، أن “الإقليم ملتزم بأي اتفاق نفطي تقره الحكومة الاتحادية”، مبيناً أن “وفد الإقليم سيبحث في بغداد مضمون […]

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