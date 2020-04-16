النقد الدولي يوافق على تأجيل دفع أقساط ديون 25 دولة

2020/04/16 | 14:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وافق مجلس صندوق النقد الدولي على تعليق مدفوعات خدمة الديون لـ25 دولة عضوا فيه، من ضمنها دولتان عربيتان، وذلك لمساعدة هذه الدول على مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الصندوق إنه تمت الموافقة على تعليق خدمة الديون لهذه الدول لمدة 6 أشهر كمرحلة أولية، على أن يتخذ قرارا مشابها بخصوص 4 دول أخرى على الأقل.

وتضمنت قائمة الدول المستفيدة من هذا القرار دولتين عربيتين، وهما اليمن وجزر القمر، إلى جانب أفغانستان، وبنين، وبوركينا فاسو، وهايتي، وطاجيكستان، وتشاد، والكونغو، والكونغو الديمقراطية، وغامبيا، وغينيا، وغينيا بيسا، وليبيريا، ومدغشقر، وملاوي، ومالي، وموزمبيق، والنيجر، ونيبال، ورواندا، وسوتومي، وبرينسيبي، وسيراليون وتوغو.

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