2020/04/16 | 14:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أثبتت نظرية النسبية لألبرت أينشتاين نجاعتها مرة أخرى، بعدما اكتشف باحثون تحولا طفيفا في مدار أقرب نجم للثقب الأسود، حسب ما ذكرت مجلة " ساينس".

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