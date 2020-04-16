ديالى تعلن السيطرة على” السوق السوداء” للغاز وتؤكد ضخ 5 الاف قنينة يوميا

2020/04/16 | 14:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ديالى-اين]اعلنت خلية الازمة في محافظة ديالى، الخميس، عن السيطرة على السوق السوداء لغاز الطبخ في عموم مدن المحافظة.

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