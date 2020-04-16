وزير الخارجية يستدعي السفير التركي على خلفية الاعتداء الجوي

2020/04/16 | 14:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الخميس (16 نيسان 2020)، استدعاء السفير التركي في بغداد، وتسليمه مذكرة احتجاج، على الاعتداء الذي قام به الجانب التركي والذي أسفر عن خسائر في الأرواح والممتلكات.

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