القضاء يطلق سراح أكثر من 16 ألف شخص خلال حظر التجوال للتقليل من مخاطر كورونا

2020/04/16 | 14:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلن مجلس القضاء الأعلى، الخميس (16 نيسان 2020)، إطلاق سراح أكثر من 16000 شخص، من الذين خالفوا قرار حظر التجوال.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "عملًا بتوجيهات مجلس القضاء الأعلى بخصوص دوام المحاكم الجزائية، خلال فترة الحظر، وبغية التقليل من مخاطر فايروس كورونا، فقد بلغ عدد المتهمين الذين تم إطلاق سراحهم لغاية تاريخ 15 نيسان 2020، (16045) شخصاً".





وكانت قيادة عمليات بغداد، قد أصدرت، أمس الاربعاء، بياناً بشأن أعداد الأشخاص الذين تم اعتقالهم بسبب مخالفة قرار حظر التجوال.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد بتشكيلاتها كافة ومنذ 17 آذار ولغاية اليوم 15 نيسان، وخلال عملية تطبيق حظر التجول الوقائي داخل العاصمة، تتمكن من القاء القبض على 24959 مخالفاً فيما حجزت 1326 عجلة ودراجة نارية مختلفة، وبلغ عدد الغرامات 53425 غرامة، كما سهلت دخول 118191 عجلة حمل تحمل مواد غذائية الى بغداد".

وجددت القيادة شكرها "لجميع الملتزمين بإجراءات الحظر الوقائي"، داعية الجميع "للتعاون التام مع قطعاتها والعمل وفق التوجيهات الصادرة من الجهات المختصة لضمان عدم تفشي فايروس كورونا".

بغداد اليوم- الديوانية

أفاد مصدر مطلع، الخميس، بأن هيأة النزاهة ألقت القبض على محاسب بمعمل غاز في الديوانية بتهمة اختلاس 300 مليون دينار.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "فريقا من هيأة النزاهة، مكتب القادسية ألقى القبض على موظف بمعمل غاز ا

بغداد اليوم- بغداد

أمر وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، الخميس، بتشكيل لجنة عليا برئاسة الوكيل الإداري والمالي الفريق حليم فرهود لحسم ملف احتساب مدة الغبن في الترقية.





وشدد الوزير في بيان تلتقه (بغداد اليوم)، على "ان تنجز اللجنة اعمالها ب

بغداد اليوم- ديالى

كشف القيادي في الحشد العشائري محمد العبيدي، الخميس (16 نيسان 2020)، عن تطور سلبي جدا على الحدود بين ديالى وصلاح الدين.

وقال العبيدي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "خلايا تنظيم داعش المنتشرة في قرى مهجورة على الحدود ب

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