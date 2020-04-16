الصحة العالمية: كورونا عصف باوروبا وعدد الإصابات فيها اقترب من المليون خلال 10 أيام

2020/04/16 | 14:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

قال مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوج، الخميس (16 نيسان 2020)، إن أوروبا الآن في خضم معركة التصدي لجائحة "كوفيد-19 " مع اقتراب عدد حالات الإصابة من المليون.

وقال كلوج للصحفيين في تصريح عبر الإنترنت "يواصل عدد الحالات الارتفاع في أنحاء المنطقة.



في الأيام العشرة الماضية ارتفع عدد الإصابات نحو المثلين ليقترب من المليون".

وتابع: "هذا يعني أن نحو 50 بالمئة من العبء العالمي لمكافحة كوفيد-19 ملقى على عاتق أوروبا"، مضيفا أن أ"كثر من 84 ألف شخص في أوروبا توفوا بسبب المرض".

وأضاف "لا تزال سحب عاصفة هذه الجائحة متجمعة بكثافة فوق منطقة أوروبا، وعلى الرغم من دخول بعض البلدان مرحلة قد تكون فيها قادرة على تخفيف القيود تدريجيا فإنه لا يوجد مسار سريع للعودة إلى الوضع الطبيعي".

بغداد اليوم-بغداد

حذر عضو منظمة الصحة العالمية في العراق، عدنان نوار، الخميس (16 نيسان 2020)، من التراخي والاطمئنان في تطبيق الإجراءات الوقائية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، بعدما سجلت البلاد انخفاضاً بأعداد الاصابات.





وقال نوار في حديث لـ (بغد

بغداد اليوم-بغداد

حضرت وزارة الصناعة والمعادن، الخميس، وجبة من وسط زراعي لنقل عينات مرضى كورونا الى المختبرات.

وكشـف وزير الصناعة، صالح عبد الله الجبوري، في بيان، عن "إنجاز جديد يتحقق بجهود وخبرات عراقية خالصة بمتابعة حثيثة وجادة من المستش

ببغداد اليوم- البصرة

اكد عضو خلية الازمة النيابية، حسن خلاطي، الخميس (16 نيسان 2020)، أن البلازما المأخوذة من المتعافين من فيروس كورونا يمكن تخزينها لـ3 سنوات، فيما أشار الى امكانية الاستفادة منها إذا ما عاد الوباء في الشتاء المقبل.

وقال خلاطي

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