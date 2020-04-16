القبض على موظف في ’’معمل غاز’’ بالديوانية اختلس 300 مليون دينار

2020/04/16 | 14:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- الديوانية

أفاد مصدر مطلع، الخميس، بأن هيأة النزاهة ألقت القبض على محاسب بمعمل غاز في الديوانية بتهمة اخت...





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