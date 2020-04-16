مسرور بارزاني يستذكر هجمات الغاز على مناطق في كوردستان

2020/04/16 | 14:46 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في اجتماع سابق لمجلس الوزراء - صورة: المكتب الإعلامي للحكومة

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