خلال عملية تفتيش.. الحشد يحرق مضافة لـ”داعش” في صحراء الانبار

2020/04/16 | 14:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار حرقت قوة من الحشد الشعبي، اليوم الخميس، مضافة لفلول تنظيم “ داعش” الاجرامي في صحراء الانبار، فيما عثرت على سلاح خلال عملية التفتيش.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “القوة التي تنفذ عملية تطهير صحراء الانبار عثرت على مضافة لداعش تضم سلاحا خفيفا، مبينا ان، القوة قامت بإحراق […]

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