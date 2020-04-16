2020/04/16 | 14:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الخارجية العراقي، الخميس، باستدعاء السفير التركي في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج عقب خرق طائرة تركية للأجواء العراقية وقصف مخيم للاجئين الكورد من تركيا، بحجة وجود عناصر من حزب العمال الكوردستاني.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان، إن الوزارة تدين وبأشد العبارات الممكنة الاعتداء الذي قام به الجانب التركي والذي أسفر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يستدعي السفير التركي ويسلمه مذكر احتجاج) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يستدعي السفير التركي ويسلمه مذكر احتجاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).