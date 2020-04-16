2020/04/16 | 14:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجفدعا محافظ النجف الاشرف، لؤي الياسري، اليوم الخميس، عوائل ضحايا كورونا الى زيارة ذويهم بالتنسيق مع فرقة الامام علي “ع”.وقال الياسري خلال كلمة له في مؤتمر صحفي حضرته “العهد نيوز” انه “ندعو لزيارة عوائل ضحايا كورونا بالتنسيق مع فرقة الامام علي مقابر ذويهم في المدينة المقدسة”.يشار الى ان “المقبر التي تم انشاؤها بالتنسيق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الياسري يدعو عوائل ضحايا كورونا لزيارة ذويهم بالتنسيق مع فرقة الامام علي (ع)) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الياسري يدعو عوائل ضحايا كورونا لزيارة ذويهم بالتنسيق مع فرقة الامام علي (ع)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).